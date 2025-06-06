РФС обсудит с Шишкаревым подозрения по матчу против «Сочи»

РФС обсудит с Сергеем Шишкаревым подозрения по матчу против «Сочи».

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В 34-м туре Первой лиги «Черноморец» обыграл «Сочи» (2:1).

Клуб из Новороссийска занял третье место в чемпионате, но не прошел лицензирование для участия в стыковых матчах против команды Мир РПЛ. В них сыграл «Сочи», который стал пятым в таблице Первой лиги. Южане прошли «Пари НН» по сумме двух матчей и вернулись в Мир РПЛ.

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев заявил о попытке «попытке манипуляции результатом» матча против «Сочи».