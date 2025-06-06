CAS отменил взыскание с «Краснодара» в пользу Эрика Ботхейма

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию «Краснодара» против решения Международной федерации футбола (ФИФА) относительно выплаты 500 тысяч евро в пользу норвежского футболиста Эрика Ботхейма.

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Ботхейм в декабре 2021 года подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2025 года, но расторг соглашение из‑за ситуации на Украине и уехал, не сыграв ни одного матча. Летом 2022‑го он перешел в итальянскую «Салернитану» как свободный агент. Затем норвежец обвинил российских клуб в невыплате 500 тысяч евро в качестве бонуса. ФИФА признала действия футболиста правомерными и обязала «Краснодар» выплатить игроку требуемую сумму вместе с 5% годовых, которые начислялись с 11 марта 2022‑го.

Большинством членов коллегии CAS было решено, что «Краснодар» не обязан выплачивать бонус Ботхейму. При этом суд отклонил апелляцию краснодарцев о выплате 30 миллионов евро за расторжение контракта игроком в одностороннем порядке.

С февраля 2024 года 25‑летний форвард выступает за шведский «Мальме».