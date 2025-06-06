Медведев: Зайнутдинов не интересен «Зениту»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос относительно сферы интересов «Зенита».

© Спорт день за днем

«Находится ли Зайнутдинов находится в сфере интересов «Зенита»? Не находится», — рассказал Медведев в интервью «ВсеПроСпорт».

Петербуржцы окончили сезон на втором месте, упустив чемпионство в год 100-летия клуба. «Зенит» набрал 66 очков за весь сезон, «Краснодар» — 67 баллов.

Футбольный портал Transfermarkt оценивает Бахтияра Зайнутдинова в 3,3 млн. евро.

Контракт Бахтияра с «Бешикташем» рассчитан до 30-го июня 2027 года.