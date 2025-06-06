«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 29-летнему полузащитнику «Баварии» Жоау Пальинье. Об этом сообщает TEAMtalk.

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По информации источника, мюнхенский клуб готов продать португальского футболиста и рассмотрит предложения в размере € 30 млн. «Красные дьяволы» видят в Пальинье экономически выгодный вариант для усиления полузащиты команды.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.