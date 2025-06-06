Сафонов рассказал о возвращении в Россию

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, который прилетел в Россию на июньские сборы национальной сборной, признался в своем Telegram-канале, что скучал по дому.

© Газета.Ru

«Очень рад вернуться домой, а еще больше буду рад сыграть за сборную. Когда вернулся в Россию, понял, что скучал по дому. Ехал из аэропорта в такси, и было тепло на душе от вывесок на русском языке. Так что получаю удовольствие от всего, что сейчас здесь происходит», — поделился голкипер.

Сафонов выступает за «ПСЖ» уже около года, он перешел во французский клуб в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара».

Сборная России 6 июня сыграет с национальной командой Нигерии. Поединок пройдет в Москве на стадионе «Лужники», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.