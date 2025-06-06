"Тоттенхэм" уволил тренера Постекоглу после победы в Лиге Европы

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Ангелоса Постекоглу. Об этом сообщается на сайте команды.

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Руководство поблагодарило специалиста за победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы, а также за его преданность и вклад в течение двух лет работы в клубе. При этом они подчеркнули, что совет директоров пришел к выводу, что в интересах клуба необходимы изменения.

«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы сезона-2024/2025 21 мая. Команда последний раз побеждала в еврокубке в 1984 году, когда взяла Кубок УЕФА.

Постекоглу возглавлял «Тоттенхэм» с 2023 года. В чемпионате Англии-2024/2025 команда расположилась на 17-м месте в турнирной таблице, что стало худшим для нее результатом за время выступления в АПЛ.