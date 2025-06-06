«Сегодня я похоронил мечту». Шишкарёв высказался об уходе из «Черноморца»

Чемпионат.com

Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв прокомментировал своё решение покинуть новороссийский «Черноморец». Напомним, ранее бизнесмен обвинил руководство клуба в попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге.

Шишкарев высказался об уходе из «Черноморца»
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«Сегодня я похоронил мечту. Завершилась моя почти трёхлетняя история любви с новороссийским «Черноморцем». Она могла стать триумфальной, но уперлась в стену равнодушия городских чиновников и непрофессионализма менеджеров клуба», — написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

Ранее Шишкарёв рассказал, что у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарёва перед матчем 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1) состоялся разговор с главным тренером команды Олегом Василенко и с лидерами команды. По словам инвестора, имела место попытка «манипуляции футбольным результатом».