Шишкарев высказался об уходе из «Черноморца»

Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв прокомментировал своё решение покинуть новороссийский «Черноморец». Напомним, ранее бизнесмен обвинил руководство клуба в попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге.

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«Сегодня я похоронил мечту. Завершилась моя почти трёхлетняя история любви с новороссийским «Черноморцем». Она могла стать триумфальной, но уперлась в стену равнодушия городских чиновников и непрофессионализма менеджеров клуба», — написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

Ранее Шишкарёв рассказал, что у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарёва перед матчем 34-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:1) состоялся разговор с главным тренером команды Олегом Василенко и с лидерами команды. По словам инвестора, имела место попытка «манипуляции футбольным результатом».