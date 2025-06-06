Сафонов принес извинения сборной России за ошибку в матче с нигерийцами

Голкипер сборной России Матвей Сафонов принес команде извинения за ошибку в эпизоде с пропущенным голом в товарищеском матче против команды Нигерии. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной Николай Комличенко.

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В пятницу сборная России со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Нигерийцы забили гол после неточного паса Сафонова, который был капитаном сборной России.

"Команда поддержала Матвея. Когда он зашел в раздевалку, то сразу извинился. Рабочий эпизод, бывает", - сказал Комличенко.

Защитник российской сборной Илья Вахания считает, что команда могла сильнее сыграть в атакующей фазе.

"Было сложно играть, но интересно, очень хорошая команда, очень сильно отличается от Гренады. В защите, в принципе, неплохо, в атаке могли получше. Матвея поддержали, сказали, что со всеми бывает, ничего страшного. Атмосфера хорошая, чувствовалась поддержка, было здорово", - сказал Вахания.

После отстранения от международных турниров сборная России не проиграла ни одного матча. Россияне не сумели победить впервые за восемь игр и прервали серию из матчей без пропущенных голов. Обе серии длились после матча с командой Кении, прошедшем 16 октября 2023 года и завершившемся вничью со счетом 2:2. Следующий матч сборная России проведет 10 июня в Минске, команда в товарищеской игре встретится со сборной Белоруссии.