Валерий Карпин подвел итоги матча с Нигерией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Нигерией, который состоялся в московских "Лужниках" и завершился вничью - 1:1.

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Со стороны показалось, что на старте первого тайма сборная России не всегда понимала, как выходить в атаку. Это связано с силой соперника?

Валерий Карпин: Не согласен с тем, что не знали, как выходить. Да, возможно, где-то мы не хотели рисковать, чтобы не терять мяч. Можно и нужно было играть вперед после некоторых наших передач. Но от нежелания терять мяч, и потом бегать, отбирать, где-то ребята перестраховывались. А в остальном, первая половина, точнее первые 30-35 минут мне понравились больше всего.

Опять же со стороны казалось, что вы сегодня более эмоциональны, чем в предыдущих матчах. Это тоже связано со статусом сегодняшнего соперника?

Валерий Карпин: Не знаю, как смотрелось со стороны, но было разочарование из-за неточной передачи, неудачной обработки, неточного аута, после которого возник самый острый момент у наших ворот, когда Сафонов спас. Невынужденные ошибки в матче против Брунея это, может, ничего страшного, но против такого соперника - это выход один на один.

Как прокомментируете ошибку Матвея Сафонова, после неточного паса которого сборная Нигерия отыгралась?

Валерий Карпин: Думаю, они просто не тренируют передачи на опорного защитника.

Вы сыграли с уже четвертой африканской сборной. Как прокомментируете уровень африканского футбола?

Валерий Карпин: По уровню Камерун и Нигерия намного сильнее Кении и Замбии. Сравнивать их нельзя. Все команды очень атлетичные, мощные, сильные, быстрые. Но Камерун и Нигерия сильнее всех из тех, с кем мы играли.

Сегодня в стартовый состав попали лучшие игроки среди доступных?

Валерий Карпин: Среди тех, кто есть, да.

Из тех, кто сейчас в расположении команды, все полетят в Минск на матч с Беларусью?

Валерий Карпин: Сейчас не готов давать эту информацию. Сейчас в горячке у кого-то что-то не болит, а завтра заболит. Надо оценить физическое состояние игроков. Возможно, кто-то не поедет в Беларусь. Смысл всех возить. У нас сейчас 24 полевых игрока. Достаточно максимум 22 полевых.

Вы сказали про перестраховку в самом начали матча. А что позитивного отметили для себя в игре сборной?

Валерий Карпин: По такой игре все было позитивное. Начиная с прессинга. Ничего не могу вспомнить из моментов у Нигерии кроме выхода один на один после нашего неточного аута. То есть, у наших ворот моментов не создавали, а мы создавали. Даже в случае с пропущенным голом назвать это моментом Нигерии сложно. Они даже не прессинговали.