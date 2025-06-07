Роналду высказался об отсутствии у него трофеев в последние годы

Нападающий и капитан «Аль-Насра», а также сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём отношении к отсутствию у него значимых трофеев в последние годы.

«Да, я скучаю по трофеям. Однако бывают годы, когда они не выигрываются, это часть футбола, не всегда возможно побеждать. Последний шанс [выиграть титул] в сезоне будет завтра. Этот матч станет тяжёлым, но всё может быть», — сказал Роналду на пресс-конференции.

В воскресенье, 8 июня, сборная Португалии встретится с Испанией в финальном матче Лиги наций.

После перехода Роналду в «Аль-Наср» он завоевал один трофей — Кубок арабских чемпионов. Турнир, в котором разыгрывается данная награда, считается товарищеским.