Иностранный футболист назвал Россию своим домом

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике назвал Россию своим домом, передает Metaratings.ru.

«Хочу ли я приехать в Россию на несколько дней и отдохнуть? Конечно. Россия — мой дом. В ней очень комфортно и безопасно. Так что как только мне подвернется случай, я приеду в Россию», — сказал Эменике.

Всего за «Спартак» нигерийский форвард провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. Со «Спартаком» Эменике стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2011/12.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

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«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.