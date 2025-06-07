Роналду заявил, что с большой долей вероятности не сыграет на клубном чемпионате мира

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду практически исключил свое участие в предстоящем клубном чемпионате мира. Комментарий игрока приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

Турнир пройдет с 15 июня по 14 июля в США. В воскресенье сборная Португалии сыграет в финале Лиги наций против команды Испании в Мюнхене.

"Почти решено, что я не приму участие в клубном чемпионате мира, несмотря на получение множества приглашений и предложений, - сказал Роналду. - Были переговоры, контакты, но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Роналду 40 лет, в декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, который не сумел отобраться на клубный чемпионат мира. Контракт португальца с клубом был рассчитан до конца сезона-2024/25, пока стороны не объявляли о продолжении или прекращении сотрудничества. СМИ неоднократно писали об интересе к Роналду от клубов, которые выступят на турнире.