Криштиану Роналду ответил на вопрос, сколько лет ему осталось играть

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что ему осталось играть не так много лет, передает Sport24.

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«Мой менталитет — жить день за днем. Мне осталось играть не так много лет, но я наслаждаюсь моментом. День моего ухода не определен. Я чувствую себя счастливым», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Действующий контракт Роналду с саудовским «Аль-Насром» был рассчитан до конца сезона-2024/25. За «Аль-Наср» он выступает с 2023 года, в завершившемся сезоне он стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет 25 забитых мячей.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Однако 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.