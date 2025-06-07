«Человек слаб, его можно понять»: Губерниев о возможном уходе тренера ЦСКА в АЕК

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главного тренера московского ЦСКА Марко Николича можно будет понять, если он уйдет в греческий АЕК, передает «Матч ТВ».

«Насыпали греческих денег — Николич уходит. Насыпали бы русских — он бы остался. Думаю, дело в практической плоскости, а не возможности играть в еврокубках. Человек слаб, его можно понять», — сказал Губерниев.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.