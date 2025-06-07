Эстонская полиция допросила футболиста «Динамо» Дасу после его слов о России

Защитник «Динамо» Эли Даса был допрошен полицией Эстонии за свои комплиментарные слова о России и московском клубе, сообщил источник «Матч ТВ».

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В пятницу сборная Израиля в Таллине обыграла команду Эстонии со счетом 3:1 в рамках квалификации к ЧМ‑2026.

На пресс‑конференции перед этой игрой капитан гостевой команды Даса в ответ на вопрос об этичности выступления в России ответил, что благодарен за годы в стране, добавив, что в России к нему хорошо относились «как к футболисту и человеку».

— На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придется задержать его в Эстонии, чтобы еще раз допросить. Во время самого матча эстонские болельщики освистывали Дасу каждый раз, когда он касался мяча. На данный момент команда находится в Эстонии, по плану вылет запланирован на [8 июня], — сказал источник «Матч ТВ».

Во время матча на трибунах был вывешен баннер с фамилией Дасы, но первую букву заменял логотип «Динамо», с которого «капала кровь». В середине первого тайма баннер был убран. Издание Delfi со ссылкой на представителя Эстонского футбольного союза Эву Нымме сообщила, что баннер сняли по приказу представителей Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Даса сыграл за «Динамо» 78 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач. В конце мая в «Динамо» объявили, что футболист покинет команду после истечения контракта летом.