Усман Дембеле из-за травмы пропустит первый матч «ПСЖ» на клубном ЧМ

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле из-за повреждения пропустит первый матч своей команды на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Француз не сможет помочь своей команде в игре с мадридским «Атлетико» 15 июня. У игрока травма четырёхглавой мышцы левой ноги, восстановление займёт до трёх недель.

В 49 матчах клубного сезона-2024/2025 Дембеле забил 33 гола и отдал 15 результативных передач.

В рамках клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» сыграет в группе B. Соперниками коллектива на этой стадии будут «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия) и «Сиэтл Саундерс» (США).