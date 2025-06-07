Кузнецов: не верю, что уход Николича из ЦСКА был запланирован заранее

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на возможный уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев для работы в греческом АЕКе.

© Чемпионат.com

«Не верю, что уход Николича был запланирован заранее. Просто АЕК играет в еврокубках. Думаю, этим обусловлен выбор Николича. Ну что делать в такой ситуации? Уговаривать его, что ли? Это же человек принимает решение уйти, а не клуб его выгоняет. Не знаю, кто бы мог заменить сейчас Николича. Для ЦСКА возможный уход тренера — неожиданность. Может, останется Березуцкий», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял третье место в РПЛ и выиграл Кубок России.