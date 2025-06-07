Тренер Португалии высказался о Роналду перед финалом Лиги наций

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал роль форварда Криштиану Роналду в команде перед финалом Лиги наций УЕФА со сборной Испании. Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Игра запланирована на воскресенье, 8 июня.

«Для Криштиану это уже четвёртый финал в составе сборной. Невероятный футболист, пример для каждого. Мне нравится его голод. Он выиграл уже всё, но на следующий день всегда начинает с нуля. Для Родригу Моры, Кенды, Жоау Невеша иметь возможность работать с Криштиану и делить с ним раздевалку — это подарок», — заявил Мартинес в интервью официальному сайту УЕФА.

В 1/2 финала сборная Португалии одолела сборную Германии с победным голом Криштиану Роналду. Испания, в свою очередь, оказалась сильнее Франции. Встреча завершилась со счётом 5:4.