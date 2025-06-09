Футбольный союз Сербии выступил с заявлением о провокациях албанских фанатов

Футбольный союз Сербии выступил с заявлением о поведении албанских болельщиков во время матча 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который проходил в Тиране (Албания). Сборные Албании и Сербии сыграли вничью — 0:0.

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