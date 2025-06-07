«Насаждение русофобии»: чемпионка ОИ о скандале с экс-игроком «Динамо» в Эстонии

Газета.Ru

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала русофобией эстонский допрос израильского футболиста Эли Дасы, который ранее выступал за московское «Динамо». Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ишмуратова назвала насаждением русофобии скандал с Дасой в Эстонии
© РИА Новости
«Процесс насаждения русофобии в действии. Получается, что нельзя высказывать свое мнение, тем более если это мнение высвечивает нашу страну в положительном свете. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть. Интересно, из каких же вопросов состоял допрос? Видимо, типа: «К вам действительно относились в России хорошо?» — заявила она.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Уже после игры на следующий день в отель, где расположилась израильская команда, пришли эстонские сотрудники правоохранительных органов и допросили игрока. При этом в СМИ также появилась информация, что Даса может быть задержан в Эстонии из-за своих слов о России.

Однако, по информации Sport24, у правоохранительных органов нет оснований для его задержания. Федерация футбола Израиля после появления информации о допросе игрока отреагировала оперативно, вступив в контакт с федерацией Эстонии и МИД Израиля в Таллине. Вопрос был урегулирован дипломатически.

Даса, который ушел из «Динамо» в мае 2025 года, вылетит из Эстонии вместе со своей сборной.