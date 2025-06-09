Гришин: «Пари НН» не должен оставаться в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что нижегородский «Пари НН» не должен принимать участия в следующем сезоне МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) по спортивному принципу.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

«Пари НН» по итогам сезона занял 13‑е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне нижегородцы уступили «Сочи» (2:1, 1:3).

На прошлой неделе в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов. По данным «Матч ТВ», лига 13 голосами «за» рекомендовала сохранить на следующий сезон «Пари НН», который должен занять место не прошедших лицензирование «Химок». РПЛ объявила, что большинство клубов проголосовали за то, чтобы рекомендовать РФС включить «Пари НН» в список участников следующего сезона.

— «Пари НН» вылетел, но его оставили большинством участников. Я такого не припомню. Мое мнение: здесь должен работать спортивный принцип принцип: кто сильнее, тот и остается. Если ты проиграл, то должен вылетать. Однозначно трансферные усиления «Пари НН» не сработали. До зимней паузы команда отставала от восьмого места на четыре очка, а после паузы команда провалилась, — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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