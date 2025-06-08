Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар заразился короновирусом.

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«С началом вирусной инфекции в четверг Неймар прошёл лабораторные обследования после осмотра медицинским департаментом клуба «Сантос», которые подтвердили заражение COVID-19. Игрок уже был отстранён от деятельности с того самого четверга, когда появились симптомы, и сейчас он находится дома, отдыхает и проходит симптоматическое лечение по назначению врача, — приводит заявление «Сантоса» O Globo.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.