В ЦСКА впервые прокомментировали информацию о возможном уходе Николича

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением на фоне слухов о возможном уходе главного тренера Марко Николича в афинский АЕК.

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Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК.