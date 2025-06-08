Президент Индонезии подарил футболистам часы Rolex после победы над Китаем

Футболисты сборной Индонезии получили ценные подарки от президента страны.

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Глава Индонезии Прабово Субианто так радовался победе своей команды над сборной Китая в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026-го года, что решил сделать игрокам ценный подарок.

Как сообщает портал Beritasatu, каждому футболисту команды была подарена модель Rolex GMT-Master II. Стоимость одних часов составляет почти 16 тысяч долларов.

В пятницу игроки побывали в резиденции президента в Джакарте, где на церемонии им были вручены подарки.

Достоянием общественности это стало после того, как защитник Джастин Хюбнер поделился фото в соцсетях.

Напомним, сборная Индонезии обыграла Китай 1:0 и сохраняет шансы на продолжение борьбы за путевку на ЧМ-2026.