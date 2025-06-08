Президент Индонезии подарил футболистам часы Rolex после победы над Китаем
Футболисты сборной Индонезии получили ценные подарки от президента страны.
Глава Индонезии Прабово Субианто так радовался победе своей команды над сборной Китая в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026-го года, что решил сделать игрокам ценный подарок.
Как сообщает портал Beritasatu, каждому футболисту команды была подарена модель Rolex GMT-Master II. Стоимость одних часов составляет почти 16 тысяч долларов.
В пятницу игроки побывали в резиденции президента в Джакарте, где на церемонии им были вручены подарки.
Достоянием общественности это стало после того, как защитник Джастин Хюбнер поделился фото в соцсетях.
Напомним, сборная Индонезии обыграла Китай 1:0 и сохраняет шансы на продолжение борьбы за путевку на ЧМ-2026.