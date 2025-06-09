«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу»

«Сосьедад» хочет продать Мартина Субименди «Арсеналу», а не «Реалу».

Ранее сообщалось, что трансфер 26-летнего хавбека в лондонский клуб согласован и в ближайшее время Субименди пройдет медосмотр.

Однако позднее «Реал» сделал предложение о покупке за 60 млн евро и включился в борьбу за игрока.

Как сообщает Мигель Дилэйни из The Independent, действия мадридцев удивили руководство «Сосьедада».

Отмечается, что клуб из Сан-Себастьяна предпочел бы продать Субименди «Арсеналу» и по-прежнему рассчитывает, что так и произойдет.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Сосьедад» 48 матчей, забил 2 гола, сделал одну передачу и получил 11 желтых карточек.