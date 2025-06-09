«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу». Клуб удивлен интересом мадридцев (Мигель Дилэйни)
«Сосьедад» хочет продать Мартина Субименди «Арсеналу», а не «Реалу».
Ранее сообщалось, что трансфер 26-летнего хавбека в лондонский клуб согласован и в ближайшее время Субименди пройдет медосмотр.
Однако позднее «Реал» сделал предложение о покупке за 60 млн евро и включился в борьбу за игрока.
Как сообщает Мигель Дилэйни из The Independent, действия мадридцев удивили руководство «Сосьедада».
Отмечается, что клуб из Сан-Себастьяна предпочел бы продать Субименди «Арсеналу» и по-прежнему рассчитывает, что так и произойдет.
В минувшем сезоне полузащитник провел за «Сосьедад» 48 матчей, забил 2 гола, сделал одну передачу и получил 11 желтых карточек.