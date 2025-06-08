Павел Мамаев назвал имя лучшего тренера прошедшего сезона РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев назвал наставника «быков» Мурада Мусаева лучшим тренером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

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«Лучший тренер сезона для меня очевиден — Мурад Мусаев. Я не раз говорил, что за всю свою продолжительную карьеру я редко встречал такие интересные тренировки, как у него. Люди, которые сейчас продолжат его критиковать, будут выглядеть просто смешно. Человек не словом, а делом показал, что может давать результат, создавать чемпионскую команду и держать её в тонусе. Мусаев — заслуженно лучший тренер сезона», — приводит слова Мамаева Sport24.

Напомним, «Краснодар» под руководством Мусаева впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков по итогам 30 туров. Ставший вторым «Зенит» заработал 66 очков. Замкнувший тройку лидеров ЦСКА — 59.