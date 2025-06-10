Аленичев назвал лучшего игрока прошедшего сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о лучших футболиста прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Джон Кордоба – номер один, потому что чемпионат выиграли, это самый лучший нападающий. Второе место отдам Алексею Батракову. Третьим в моем списке станет Маркиньос из «Спартака». Если бы в декабре спросили у меня, то я бы включил сюда Манфреда Угальде, который много забил», – приводит слова Аленичева ТАСС.

Джон Кордоба выступает с лета 2021 года за «Краснодар», куда перешел из немецкой «Герты». Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 12 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. С этим результатом он занял четвертое место в гонке бомбардиров турнира, уступив Манфреду Угальде («Спартак», 17 голов и 3 результативные передачи), Мирлинду Даке («Рубин», 15+6) и Алексею Батракову («Локомотив», 14+7).