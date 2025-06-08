Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии после матча с Молдовой

Лучано Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии.

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«Несколько часов назад я встретился с президентом [федерации]. Гравина сказал, что я буду освобожден от обязанностей главного тренера сборной. Мне жаль, я не собирался сдаваться. Я бы предпочел остаться на своем посту и продолжать выполнять свою работу. Я всегда воспринимал эту должность как служение стране. Я беру на себя ответственность, которая на мне лежит. FIGC оказала мне всю возможную поддержку. Но таковы результаты. Победа и убедительность завтрашнего матча были бы идеальны для того, кто заменит меня. Мне было больно из-за того, что я не показал себя с лучшей стороны. Я жалею себя. Когда я согласился на эту работу, я знал, что будет сложно. И у меня ничего не получилось. Что касается прошлого матча, вы были добры, говоря о нем. Мы заслуживали худшего. Я создал проблемы своими результатами. Я был убежден, что все могло сложиться иначе. Я буду с командой завтра вечером в матче против Молдовы. Я всегда утверждал, что мои игроки сильны. Таковы результаты под моим руководством, и я должен взять на себя ответственность. Мне нравится эта футболка, эта работа и игроки, которых я тренировал, и завтра вечером я попрошу их продемонстрировать то, о чем я просил, даже если мне не удастся заставить их проявить себя наилучшим образом», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Спаллетти возглавлял сборную Италии с лета 2023 года. В последнем матче под его руководством команда уступила Норвегии (0:3) в отборе на ЧМ-2026.