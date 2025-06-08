«Зенит» во второй раз стал победителем женского Суперкубка России и сравнялся с «Локо»

«Зенит» крупно обыграл «Локомотив» со счётом 3:0 и взял Суперкубок России среди женских команд. Таким образом, сине-бело-голубые одержали вторую победу в Суперкубке и сравнялись с «Локо» по числу данных трофеев.

Женская команда «Зенита» уже брала трофей в 2023 году. «Локомотив» становился обладателем Суперкубка в 2021 и 2022 годах.

Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Забитыми голами в составе победительниц отметились Кики, Екатерина Пантюхина и Наталья Трофимова.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России.