Стал известен обладатель бронзовых медалей Лиги наций

Сборная Франции выиграла бронзовые медали Лиги наций.

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В матче за третье место французская команда встречалась с национальной командой Германии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии, завершилась с результатом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил нападающий Килиан Мбаппе, который отличился на 45+1-й минуте поединка. Его ассистентом выступил Орельен Тчуамени. Во второй раз отличился Майкл Олисе на 84-й минуте, голевую передачу отдал Мбаппе.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финальный поединок Лиги наций состоится 8 июня, за трофей сразятся сборные Португалии и Испании. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Впервые соревнование было запланировано на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Лига наций проводится раз в два года.