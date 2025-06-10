«Боруссия» объявила о трансфере Джоба Беллингема

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника Джоба Беллингема. Футболист перешёл из английского «Сандерленда». Контракт с игроком будет действовать до 2030 года.

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Джоб Беллингем, на которого также претендовали «Айнтрахт» и «Лейпциг», выбрал клуб, где до перехода в «Реал» играл его брат Джуд Беллингем.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа 19-летний Джоб Беллингем провёл 43 матча, в которых забил четыре гола, сделал три результативные передачи и помог команде выйти в АПЛ через стыковые игры.

«Боруссия» по итогам сезона заняла четвёртое место в Бундеслиге, набрав 57 очков в 34 турах. Отставание от «Баварии» составило 25 очков.