Выяснилось, планирует ли ЦСКА приглашать Осинькина на место Николича

Московский ЦСКА не рассматривают экс-тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина как кандидата на пост наставника «армейцев».

Как сообщает «РБ Спорт», московский ЦСКА не планирует приглашать Игоря Осинькина в случае ухода сербского специалиста Марко Николича. Вариант с 60-летним тренером не рассматривается руководством клуба.

Ранее появилась информация, что Николич может продолжить карьеру в греческом АЕК.

Напомним, что 27 мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». Под его руководством самарцы в сезоне-2024/2025 заняли десятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.