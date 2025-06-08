Левандовский отказался играть за сборную Польши

Капитан сборной Польши Роберт Левандовский прекратил выступление за национальную команду, пока Михал Пробеж является ее главным тренером.

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"Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от игры в национальной команде, пока он остается тренером. Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире", - написал Левандовский в социальной сети.

36?летний нападающий Роберт Левандовский является лучшим бомбардиром в истории сборной Польши. На счету форварда "Барселоны" 85 забитых мячей в 158 матчах в футболке национальной сборной.

Михал Пробеж был назначен главным тренером сборной Польши в сентябре 2023 года. Сегодня, 8 июня, Польский футбольный союз объявил, что специалист решил забрать у Левандовского капитанскую повязку и передать ее хавбеку Петру Зелиньскому.