Мелехин объяснил, почему не пел гимн России перед матчем со сборной Нигерии

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Мелехин в эфире «Матч ТВ» признался, что во время исполнения национального гимна перед BetBoom товарищеским матчем с командой Нигерии был захвачен атмосферой в столичных «Лужниках».

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В пятницу сборная России в Москве сыграла вничью с нигерийцами в BetBoom товарищеском матче (1:1). Мелехин вышел на поле в стартовом составе.

— Что чувствовали, когда выходили на матч с командой Нигерии в «Лужниках»?

— Матч в «Лужниках» с основной сборной страны — это всегда событие. Как я понимаю, в «Лужниках» сборная России давно не играла. Было круто. Ощутил гимн России. Я не пел, потому что я смотрел на стадион и наслаждался моментом. В следующий раз, если будет возможность, сплю.

— Какими вам показались игроки сборной Нигерии?

— Как мы и смотрели на теории перед матчем. Оказались крепкие ребята, выносливые. Хорошие данные у них. Видно, что хорошо обращаются с мячом. В целом хороший уровень. Но я думаю, мы достойно смотрелись, ни в чем не уступали. Жалко, не удалось выиграть.

— Вы смело шли в единоборства. Эта была установка, или вы так хотели себя проявить?

— Установки не было как таковой. Просто старался агрессивно вступать в единоборства, не давать сопернику поднимать глаза, чтобы у них меньше времени было на принятие решений, — сказал Мелехин в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России 10 июня сыграет в Минске против команды Белоруссии.

Прямую трансляцию игры смотрите с 19:00 мск в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.