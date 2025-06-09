Сборная России объявила о кадровой потере перед матчем с Беларусью

Защитник сборной России Данил Круговой покинул расположение национальной команды в преддверии матча с Беларусью. Футболист получил повреждение и досрочно вернётся в расположение ПФК ЦСКА для восстановления, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). Характер травмы Кругового не уточняется.

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Напомним, матч Беларусь — Россия состоится 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня. Команда России уже прибыла в Беларусь. В предыдущем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1).