Роналду высказался о завершении карьеры после победы в Лиге наций

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о возможном завершении карьеры.

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В воскресенье сборная Португалии выиграла Лигу наций, обыграв в финале Испанию. Основное и дополнительное время завершились вничью 2:2, а в серии пенальти португальцы были точнее - 5:3.

40-летний Роналду в этой встрече отметился забитым мячом, но не смог доиграть до конца из-за травмы.

После матча его спросили о том, как долго он планирует играть.

"Вы сами знаете, сколько мне лет. Очевидно, что я сейчас ближе к концу, чем был раньше, но я должен наслаждаться каждым моментом. Если я не получу серьезных травм, то я продолжу", - цитирует Роналду инсайдер Фабрицио Романо.

Португалец пока не определился со своим будущим. Его контракт с саудовским "Аль-Насром" истекает, и пока он его не продлил.