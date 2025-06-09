Гладышев назвал свою главную цель

Футболист московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев в интервью поделился планами на будущее и рассказал о своих амбициях.

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Гладышев отметил, что его главная цель — перейти в сильный европейский клуб, однако для этого необходимо продолжать прогрессировать и показывать стабильный уровень игры.

«Не собираюсь уезжать завтра, нужно провести ещё один такой же хороший сезон, чтобы заинтересовать достойный клуб», — подчеркнул футболист Матч ТВ.

Он добавил, что пока не думает о конкретных чемпионатах или командах, а сосредоточен на развитии в России.

Отвечая на вопрос о продлении контракта с «Динамо», который действует до 2026 года, Гладышев воздержался от комментариев.

Таким образом, молодой игрок нацелен на дальнейший рост и готовится к новым вызовам как в России, так и за её пределами.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник провёл за «Динамо» 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.