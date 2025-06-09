Инвестор, заявивший о договорном матче «Черноморца», отказался от своих слов

Бывший председатель наблюдательного совета футбольного клуба «Черноморец» и экс-инвестор команды Сергей Шишкарев признал свою вину и отказался от обвинений в адрес руководства команды по поводу организации договорного матча с «Сочи». Его слова передает РИА Новости.

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«Мы обсудили и детально разобрали ситуацию с интерпретацией его беседы с рядом игроков накануне заключительного матча сезона против футбольного клуба «Сочи». Разговора о неспортивном поведении какой-либо из команд не было, соответственно, предложений, выходящих за рамки спортивной этики, ни от одной из сторон не звучало», — заявил он.

В последнем туре Первой лиги «Черноморец» играл с «Сочи». Поединок завершился победой «Черноморца» со счетом 2:1, что позволило команде набрать 64 балла и занять третье место в Первой лиге. «Сочи» стал пятым, имея в активе 57 баллов. «Черноморец» должен был сыграть в стыковых матчах, однако не прошел лицензирование, и его место занял «Сочи». В борьбе за возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) сочинский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» и сыграет следующий сезон в высшем дивизионе.

6 июня Шишкарев, который сообщил о прекращении сотрудничества с клубом, заявил, что несколько футболистов клуба, а также главный тренер команды Олег Василенко получили от руководства предложения, согласно которым должны были повлиять на результат матча с «Сочи». В самом клубе эту информацию опровергли.