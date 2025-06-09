Защитник "Урала" может перейти в клуб РПЛ

Защитник "Урала" Мингиян Бевеев интересен клубу Российской Премьер-Лиги.

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По информации источника, в подписании защитника "Урала" Мингиян Бевеев заинтересован казанский "Рубин". Ранее источник сообщал об интересе к футболисту со стороны "Торпедо" и "Сочи".

В минувшем сезоне Мингиян Бевеев провел за "Урал" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 700 тысяч евро, ранее футболист выступал за "Енисей", "КАМАЗ", и "Носту".

По итогам сезона-2024/2025 "Урал" занял четвертое место в Первой Лиге, однако уступил грозненскому "Ахмату" в переходных матчах с общим счетом 2:3.