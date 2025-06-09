Головин о рекламе Gillette: «Съемки длились 11 часов – ради 12-секундного ролика. Заставляли бриться 1,5 часа, появлялось раздражение, ждали час, все по кругу. Понял, что больше не хочу»
Александр Головин рассказал, почему отказывался от рекламных контрактов.
– Публично известно, что у вас последний большой рекламный контракт – это Gillette в 2019 году, сразу после ЧМ. Вас не удивляет, что к вам не приходят большие бренды?
– Было много предложений от подобных реклам, на уровне Gillette. В Gillete я провел столько времени, что это был просто ужас.
– Вы сами отказывались? Почему?
– Просто не хотел.
– Сколько времени заняли съемки в Gillette?
– Они даже прислали свой самолет. Я прилетел в Москву, с самолета сразу начались съемки, утром, длились 11 часов. Ради 12-секундного ролика. Заставляли бриться полтора часа, появлялось раздражение, ждали час, когда пройдет раздражение, и это все по кругу. Я это один раз сделал и понял, что больше не хочу.
– Но есть же другие, менее травмирующие бренды.
– За последние 2-3 года ко мне никто не обращался из российских брендов. Но если бы сейчас ко мне кто-то обратился, я бы не сразу дал отказ. Я бы сначала посмотрел, подумал, и если мне это интересно, то я, может быть, согласился. Но ко мне еще никто не обращался.
– А вы высказывали недовольство на площадке Gillette?
– Ничего не говорил. Просто страдал, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!»