Головин о рекламе Gillette: «Съемки длились 11 часов – ради 12-секундного ролика. Заставляли бриться 1,5 часа, появлялось раздражение, ждали час, все по кругу. Понял, что больше не хочу»

Sports.ru

Александр Головин рассказал, почему отказывался от рекламных контрактов.

Головин рассказал, почему отказывался от рекламных контрактов
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– Публично известно, что у вас последний большой рекламный контракт – это Gillette в 2019 году, сразу после ЧМ. Вас не удивляет, что к вам не приходят большие бренды?

– Было много предложений от подобных реклам, на уровне Gillette. В Gillete я провел столько времени, что это был просто ужас.

– Вы сами отказывались? Почему?

– Просто не хотел.

– Сколько времени заняли съемки в Gillette?

– Они даже прислали свой самолет. Я прилетел в Москву, с самолета сразу начались съемки, утром, длились 11 часов. Ради 12-секундного ролика. Заставляли бриться полтора часа, появлялось раздражение, ждали час, когда пройдет раздражение, и это все по кругу. Я это один раз сделал и понял, что больше не хочу.

– Но есть же другие, менее травмирующие бренды.

– За последние 2-3 года ко мне никто не обращался из российских брендов. Но если бы сейчас ко мне кто-то обратился, я бы не сразу дал отказ. Я бы сначала посмотрел, подумал, и если мне это интересно, то я, может быть, согласился. Но ко мне еще никто не обращался.

– А вы высказывали недовольство на площадке Gillette?

– Ничего не говорил. Просто страдал, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!»