Радимов отреагировал на новости об уходе Николича из ЦСКА

Экс-футболист ПФК ЦСКА Владислав Радимов отреагировал на новости о возможном уходе Марко Николича с тренерского мостика армейской команды. Ранее появились слухи о желании Николича возглавить греческий АЕК, который сделал ему весьма выгодное предложение.

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