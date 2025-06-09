Массимо Каррера рассказал, как игроки «Спартака» пили пиво в аэропорту.

Итальянский специалист работал в клубе с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

«Я был строгим, но не диктатором. Помню в самом начале момент в аэропорту Казани, когда игроки взяли себе по маленькому стаканчику пива и скромно сели в уголке. Я подошел к ним: «Парни, не надо прятаться – давайте вместе выпьем по стаканчику».

Игрок на поле должен отдать всего себя и бегать со скоростью 1000 км/ч, а его личная жизнь – это не мое дело. В тот момент в Казани мне не хотелось ругаться и запрещать. Наоборот, хотелось выстроить доверительные отношения.

Тогда же я рассказал им, за счет чего мне удалось продолжать карьеру до 44 лет. И объяснял, что для этого нужно и как надо относиться к делу», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью Спортсу’‘.