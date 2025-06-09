Что пишут о финале Лиги наций в Европе

Но большинство португальских изданий назвало главным героем Нуну Мендеша, а в Испании поддержали Морату.

Сборные Португалии и Испании выдали эпичный финал Лиги наций. И команда Роберто Мартинеса забрала трофей, оказавшись сильнее в серии пенальти – 5:3. Единственную попытку не реализовал форвард испанцев Альваро Мората. Таким образом, Португалия выиграла вторую Лигу наций в своей истории. И вот как на итог встречи отреагировали её герои и европейские СМИ.

Альваро Мората после незабитого пенальти нашёл в себе силы для следующих слов:

«Благодарен тренеру. Понятно, что я пробил пенальти плохо и мог бы сделать это лучше, но теперь уже ничего не изменить. Остаётся только огорчаться и ехать домой — ничего не могу поделать. Я не плакал, хотя желание было. В жизни нужно развиваться. Недавно нам довелось победить, а одна из вещей, которую мы, люди, умеем делать — это учиться».

Лучшим в финале был португалец Нуну Мендеш: на его счету гол+пас и выдающееся игра как в атаке, так и в обороне. Свой пенальти он тоже реализовал:

«Всё дело в постоянстве, – объяснил звёздный талант «ПСЖ». – Я провёл много хороших матчей. Также многое кроется в большом объёме индивидуальной работы, которую я проделываю в клубе и сборной. Этот сезон прошёл без травм, в отличие от прошлых лет. Это тоже очень важно. Ямаль? Это было одно из многочисленных противостояний, которые происходят по ходу сезона. На поле я встречался со многими талантливыми игроками, которые умеют делать разницу. Сегодня мне удалось сдержать Ламина. Очень рад, что помог команде выиграть трофей».

Ну и, конечно, куда без Криштиану Роналду? 40-летний форвард сравнял счёт во втором тайме, однако в концовке основного времени его заменили из-за травмы. Он досматривал игру со скамейки запасных – прямо как в победном финале Евро-2016 с Францией (1:0, д. вр.). А после встречи с Испанией Криштиану поделился эмоциями от завоевания третьего трофея со сборной.

«Я очень рад. В первую очередь – за это поколение, оно заслужило титул. Выиграть со сборной Португалии – это нечто особенное. У меня много титулов, однако нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слёзы и чувство выполненного долга… Это прекрасно. Это наша нация. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Я жил во многих странах, играл за многие клубы, однако, когда говорят о Португалии, это вызывает особые чувства. Быть капитаном этого поколения игроков – повод для гордости. Завоевание титула – всегда вершина работы сборной».

Также нападающий рассказал о травме:

«Я почувствовал это [дискомфорт] ещё во время разминки, и ощущения не прекращались какое-то время. Но если бы было нужно сломать ногу ради сборной – сделал бы это. На кону был трофей, я должен был играть и отдал все силы. Сделал всё что мог. Я помог команде забитым голом и очень рад».

Дальше – слово тренерам. Луис де ла Фуэнте отнёсся к поражению спокойно:

«Португальские футболисты говорили, что мы были лучшими, с кем они играли. Могу сказать, что сборная Португалии бесподобна. Мы хотели владеть инициативой, и если бы не пропустили второй гол, то сейчас могли бы рассуждать с вами совсем о другом. Обе команды показали высочайший уровень. В футболе нет таких понятий, как «справедливо» и «несправедливо». Надо забивать пенальти. Надо побеждать. Сегодня сборная Португалии предстала великой футбольной командой. Не могу сказать, что мы как-то плохо играли на мяче. Или что нам не хватило эффективности. У нас были великолепные комбинации, голевые моменты и проходы в атаку. Думаю, мы очень правильно отнеслись к своей работе, а теперь просто должны принять этот результат. Они победили, мы – нет».

Роберто Мартинес завоевал первый трофей со сборными. Любопытно, что тренер португальцев сделал это в матче с родной сборной.

«Я очень горд. Важно не просто играть, а побеждать в финалах. После того как Испания забивала свои голы, мы проявили невероятный характер. Самое главное — это коллектив, команда. И преданность своему делу изо дня в день. У нас есть 16-17 одинаково классных футболистов. Мастерство вместе с другими достоинствами помогает выигрывать трофеи. Роналду для нас очень важен. Испания дважды выходила вперёд, но опыт и сила капитана помогли нам показать, что мы всё равно готовы побеждать», – отметил Мартинес.

Что пишут в СМИ?

В Португалии хвалят Нуну Мендеша, который провёл феноменальный матч.

«Они говорят о Дембеле, Ямале, Мбаппе, Витинье, но пришло время поговорить о Нуну Мендеше. Он положил Ямаля в карман, а затем отправил туда же мяч, игру и весь стадион. Мендеш забил свой первый гол за Португалию в 37 играх. Потрясающий, просто потрясающий мяч. А как насчёт ослепительного забега и голевого паса на Роналду? Нуну был великолепен», – восторгается A Bola.

Мигел Симуэш из Desporto Ao Minuto предрекает доминацию сборной Португалии в ближайшем будущем:

«Начиная с победного финала Евро-2016 с Францией, пройдя через «домашний» трофей Лиги наций в 2019-м, и добравшись до знаменательного титула в 2024 году, Португалия показала миру, почему считается одной из лучших. И нет, она не остановится — и не сможет остановиться».

«У сборной Португалии нет потолка. Лучшим ответом на поражение на Евро-2024, которое осталось у всех в памяти, стала блестящая победа в Лиге наций. Это подвиг всё более и более сильной команды, цель которой – трофеи. А Роберто Мартинес уверенно контролирует ситуацию», – подобного мнения придерживается и Виктор Пинту из Record.pt.

Журналист ESPN Марк Огден констатирует, что две главные звезды команд – Ламин Ямаль и Криштиану Роналду – в итоге оказались на втором плане. Хотя для 17-летнего испанца поражение вряд ли стало болезненным ударом:

«Ямаль и Роналду оказались в центре внимания перед матчем. Но прелесть этих двух команд в том, что у них есть нечто большее, чем просто их суперзвёздные нападающие. И в прошедшем матче это было доказано. Ямаль вряд ли убит горем. Лига наций и не крупный, и не мелкий трофей — это что-то среднее. Будьте уверены, поражение не приведёт звёздочку «Барселоны» к бессоннице. Ямаль может оказаться с таким же забитым трофеями шкафом, как у Роналду. Но в матче с Португалией был не его вечер».

Однако есть и журналисты, которые хвалят Ямаля за финал. Например, Жорди Гил из Sport.es отметил работоспособность Ламина при обороне:

«Ямаль был одним из важнейших игроков в финале. Он продемонстрировал, насколько может быть командным футболистом. Ему пришлось обороняться, как никогда, параллельно создавая импульс в атаке».

Поддерживают в Испании и Альваро Морату. Обозреватель Mundo Deportivo Хавьер Альфаро хвалит капитана сборной, не испугавшегося исполнить пенальти в послематчевой серии:

«Это был неплохой удар. Не самый удобный для вратаря, но рискованный. Диогу Кошта мог угадать намерение Мораты – именно это и произошло. Пенальти часто называют лотереей, хотя на самом деле это не дело случая. Команда, которая в сочетании с мастерством пенальтистов и вратаря обыгрывает соперника, побеждает. Это не вопрос удачи. Но промахнуться могут только те, кто осмеливается подойти к мячу. И Мората не побоялся этого».

33-й трофей Роналду в карьере и его третий титул с Португалией – ещё одна важная тема. Восхищение у журналистов вызывает стремление Криштиану к победам.

«Время идёт для всех. Даже для Криштиану Роналду, который в свои 40 лет уже не обладает той скоростью, что была у него когда-то, и той способностью менять ситуацию, которая была у него в расцвете сил. Но есть у него одна вещь, остающаяся неизменной – голод. Здесь годы бессильны перед Роналду. [После победы] он начал плакать, как маленький мальчик, выигравший свой первый трофей. Он живёт футболом, и так будет продолжаться, пока он не завершит карьеру», – резюмирует Фернандо Габарро из Mundo Deportivo.

В The Guardian сделали акцент на эмоциях Роналду во время серии послематчевых пенальти:

«Когда настала серия, Криштиану спрятал лицо и опёрся на товарищей по команде. Он стоял на боковой линии, не смотря, но слушая рёв трибун. А когда Рубен Невеш забил пенальти, который принёс Португалии титул, Роналду упал на колени, и у него навернулись слёзы».

Эктор Мартинес из AS нашёл краткую характеристику для Криштиану: