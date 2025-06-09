«Челси» объявил о трансфере защитника из французской Лиги 1

Лондонский «Челси» объявил о переходе защитника Мамаду Сарра из «Страсбурга», выступающего в Лиге 1. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2033 года.

«Добро пожаловать в «Челси», Мамаду!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Мамаду является игроком сборной Франции до 20 лет, в составе которой он принял участие в двух встречах. Защитник присоединился к «Страсбургу» в августе прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей в чемпионате Франции. Ещё одну встречу Сарр сыграл в Кубке Франции. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн. До перехода в «Страсбург» Сарр выступал за «Лион».