Футболист «Зенита» женился

Фланговый нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике женился. Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Его избранницей стала модель Тэмми Парисото.

«Каждый день ты заставляешь меня верить, что «долго и счастливо» — это реальность!» — написал Энрике под свадебной фотографией.

Энрике перешел в петербургский клуб зимой 2025 года. 16 марта он дебютировал за «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России против московского «Спартака», выйдя в стартовом составе. В этом же матче он оформил дебютный гол. Всего он провел 12 матчей за команду.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».