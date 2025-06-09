Рыночная стоимость Арсена Захаряна обрушилась

Сегодня, 9 июня 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt года обновил рыночные стоимости футболистов испанской Ла Лиги. Обновление затронуло и трансферный ценник российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

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Так, стоимость хавбека сборной России снизилась на € 6 млн — с € 15 млн до € 9 млн.

Захарян пропустил практически весь минувший сезон из-за различных травм. Всего в прошедшем сезоне россиянин принял участие в четырёх матчах клуба во всех турнирах, проведя на поле всего 78 минут. За это время футболист успел отметиться одним голом и отдать одну результативную передачу.