У кого из футболистов РПЛ истекают контракты

А «Крыльев» ждёт тяжёлая работа в межсезонье. У кого в чемпионате заканчиваются контракты и что с ними будет?

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До старта нового сезона в РПЛ – меньше двух месяцев. Самое время изучить, у кого из футболистов истекают контракты 30 июня. Совсем скоро они станут свободными агентами. Мы взяли данные с Transfermarkt. В списке нет игроков «Химок», поскольку у них у всех, по сути, завершились контракты. Нет и махачкалинского «Динамо», поскольку генеральный директор Шамиль Газизов заявил, что все в команде с продлёнными контрактами.

Каждый из этих трёх футболистов подходит под категорию «ветеран». Смолову и Газинскому по 35 лет, Дюпину — 37. Уже известно, что ни один из них не продолжит карьеру в составе «Краснодара». Спустя три дня после завоевания первого в истории чемпионского титула клуб объявил об уходе возрастных футболистов.

Смолов и Газинский — настоящие легенды «Краснодара». Фёдор — лидер клуба по голам, а Юрий занимает второе место по проведённым матчам. Правда, в прошедшем сезоне они довольно редко выходили на поле в РПЛ. Газинский отыграл всего 12 минут, Смолов — 403. Каждый из них забил по одному мячу. А вот Дюпин выходил на поле исключительно в Кубке России – в чемпионате не провёл ни минуты. Его пребывание в клубе ограничилось одним сезоном.

Газинский после победы в РПЛ заявил, что склоняется к тому, чтобы завершить карьеру. Смолов же пока наслаждается отпуском. Форвард даже немного сменил имидж — отрастил усы. Из-за этого пресс-служба сборной России сравнила его с Тедом Лассо — персонажем из одноимённого сериала.

Чистяков завершил сезон, не проведя на поле ни одной минуты в РПЛ. Показатель Ерохина выше — 236 минут. Но Александр ни разу не появился в стартовом составе. Впрочем, это не должно удивлять, если учитывать возраст футболиста (35 лет). Даже в такой ситуации Ерохин отметился двумя голами, один их которых стал победным. Александр останется в «Зените». Такой вывод делаем, исходя из слов председателя правления клуба Александра Медведева. Он сообщил, что «Зенит» продлит контракт с опытным полузащитником/нападающим.

А вот Чистяков точно покидает Санкт-Петербург. Клуб объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта. Решение логичное, ведь Дмитрий почти не выходил на поле. По информации «РБ Спорт», 31-летний Чистяков уже дал согласие на переход в «Ростов». Сторонам осталось согласовать некоторые детали.

ЦСКА: Милан Гаич, Рифат Жемалетдинов, Миралем Пьянич, Кристиян Бистрович

Пьяничу уже 35 лет. Он пришёл в ЦСКА по ходу прошедшего сезона и отыграл 950 минут в РПЛ. Правда, теперь будущее боснийца в московским клубе под вопросом, учитывая в том числе скорый уход тренера Марко Николича. Сам Миралем подчеркнул, что примет решение после того, как хорошо отдохнёт.

Бистрович провёл в минувшем сезоне 964 минуты в матчах РПЛ. В отличие от Пьянича, забил один мяч – в дерби со «Спартаком». После победного финала Кубка России хорват отметил, что сейчас идут переговоры по новому контракту. Сам Кристиян изъявил желание остаться в московском клубе.

Ситуация у Жемалетдинова примерно такая же, как и у Бистровича. Агент Рифата Владимир Кузьмичёв отметил, что ведёт переговоры с представителями ЦСКА. По его словам, какая-то ясность наступит в течение ближайших дней. Жемалетдинов набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас» в прошедшем сезоне РПЛ. Интересно, скажется ли на его будущем уход Николича.

«Пока не знаю деталей, но разговоры о продлении с руководством ЦСКА есть. И это уже хорошо», — говорил Гаич в конце мая.

Серб отыграл три года в форме красно-синего клуба, но его нынешний контракт истекает в конце месяца. Правда, в минувшем сезоне его игровое время заметно сократилось. Он провёл 1255 минут в РПЛ. В сезоне-2022/2023 — 2342, в сезоне-2023/2024 — 2232.

«Спартак»: Никита Массалыга

Клуб уже покинул Михаил Игнатов – контракт с ним не продлили. А ещё одна история связана с Никитой Массалыгой. Парню всего 17 лет, однако главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже привлекал его к матчам за основную команду. Никита принял участие в трёх встречах на весеннем отрезке РПЛ, проведя на поле в общей сложности 39 минут. Бывший тренер юношеской сборной России Андрей Аксёнов высоко оценил Никиту — сказал, что он напоминает ему Лионеля Месси и Ламина Ямаля. У Массалыги более скромная точка зрения. Парень считает, что до уровня Месси ему как до Луны пешком. В конце мая Никита подчеркнул, что хотел бы остаться в «Спартаке», но пока у него нет информации о новом контракте.

Два легионера-защитника скоро станут свободными агентами. Впрочем, «Динамо» уже объявило об уходе и Дасы, и Бальбуэны. Израильтянину 32 года, парагвайцу — 33. У Бальбуэны меньше матчей в прошедшем сезоне РПЛ (18 против 20), но он больше находился на поле (1528 минут против 1399).

Южноамериканец играл за «Динамо» с 2021 года, хотя был период, когда он уезжал в «Коринтианс» (играл там с 2022-го по 2023-й). Даса выступал за бело-голубые на протяжении трёх сезонов. В конце мая председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что оба футболиста покинут клуб в связи с истечением сроков контрактов.

Полузащитник перешёл в «Локомотив» летом 2024 года. Его нынешний контракт с клубом истекает через три недели. В апреле издание Metaratings сообщило, что Артём продлил договор ещё на один год, однако официального подтверждения пока не было. В минувшем сезоне Тимофеев отыграл 13 матчей за «Локомотив» в РПЛ и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Артёма не назовёшь футболистом стартового составе, ведь он провёл 16 встреч в запасе.

В начале года Вада сообщил, что ему очень нравится в «Рубине». И выразил надежду, что стороны продолжат переговоры по продлению контракта. В конце марта агент футболиста Мануэль Родригес сказал следующее: «Валентин доволен своим местом в команде, но я пока не уверен, что он будет продлевать контракт».

Ещё через пару недель издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что «Рубин» не планирует продлевать контракт ни с Вадой, ни с Нижегородовым. Причина — клуб недоволен игрой футболистов. Валентину 30 лет. В прошедшем сезоне он забил два мяча и отдал две голевые передачи в 24 матчах РПЛ. Нижегородов провёл на поле в общей сложности 363 минуты. Весной он вообще не играл в чемпионате России.

Кучаев может стать свободным агентом в конце месяца. В апреле футболист изъявил желание продолжить карьеру в «Ростове». Агент игрока Александр Ключев сообщил, что стороны ведут переговоры о продлении контракта. Правда, в «Ростове» происходят серьёзные перестановки. Меняется руководство, скоро команду покинут несколько важных футболистов.

Кучаев в прошедшем сезоне отыграл 32 матча во всех турнирах, Байрамян — 36. Армянский футболист старше Константина на шесть лет, однако пока не планирует завершать карьеру. По словам Хорена, в будущем он хотел бы стать тренером, но ещё намерен поиграть. В начале мая Байрамян сообщил, что ведёт переговоры с «Ростовом» по продлению контракту. Ждём информации в ближайшие недели. Ну и нельзя не отметить, что клуб покинут Николай Комличенко, Максим Осипенко и Илья Вахания.

Клуб из Тольятти решил основную задачу на межсезонье — продлил контракт с Артёмом Дзюбой. Однако список тех, у кого истекает контракт летом, всё ещё обширный. Бакаеву всего 25 лет, но он не так давно заявил, что готов провести в «Акроне» остаток карьеры. Смелое заявление, впрочем, пока необходимо решить вопрос с новым контрактом. В минувшем сезоне Солтмурад забил три мяча и отдал три голевые передачи в 25 матчах РПЛ.

В списке потенциальных свободных агентов есть и 30-летний вратарь Волков, и 20-летний нападающий Грибов. Первый играет за «Акрон» с далёкого 2018 года и в минувшем сезоне провёл 18 матчей в РПЛ. А вот Грибов довольствуется редкими выходами на замену — всё-таки Дзюба пока ещё играет очень важную роль. Галоян тоже появляется на поле достаточно редко — всего 181 минута в прошедшем сезоне РПЛ. Возможно, он предпочтёт сменить команду.

Сложно предугадать, что будет с «Крыльями» в новом сезоне. Пока клуб поменял тренера — Магомед Адиев пришёл на место Игоря Осинькина. А теперь нужно решить вопрос с продлением/непродлением контрактов большой группы игроков. Легионер Бейл, к примеру, говорил, что на его решение повлияет то, кто будет тренером команды. Он сказал об этом ещё до ухода Осинькина. Очевидно, что самарский клуб покинет кто-то из вратарей, поскольку в списке потенциальных свободных агентов Ломаев, Фролов и Овсянников.

Три футболиста «Крыльев» из списка, что указан в подзаголовке, провели в минувшем сезоне более 1000 минут на поле в РПЛ. Это Бейл, Ежов и Ломаев. А вот Фролов, Овсянников, Якуба, Рахманович, Иванисеня и Цыпченко не дотянули и до отметки в 500 минут. По нашей информации, пока контракт предложили только Максиму Витюгову. Сегодня же, 9 июня, клуб объявил, что Овсянников, Гапонов, Ежов, Якуба и Цыпченко покидают Самару.

37-летний Уциев не исключил, что завершит карьеру этим летом, однако окончательное решение ещё не принял. Что касается Садулаева, то генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что футболист согласился на продление контракта сроком на четыре года. Информации на официальном сайте клуба не было, но, видимо, она появится в ближайшее время.

Интересно, что «Ахмат» решит с другими футболистами из списка. К примеру, Шелия и Исмаэл входят в пятёрку игроков команды с наибольшим количеством минут на поле в прошедшем сезоне РПЛ. А Жиров и Ибишев — в топ-10. Похоже, руководителей грозненского клуба ждёт напряжённая работа в межсезонье.