Личка может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка входит в число претендентов на должность главного тренера ЦСКА, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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По данным источника, Личкая является вторым по приоритетности кандидатом на пост наставника армейцев. Ближе всего к назначению аргентинец Матиас Альмейда. ЦСКА не рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, так как хочет сконцентрировать свой выбор на иностранном специалисте.

7 июня по данным «СЭ» нынешний главный тренер ЦСКА Марко Николич проинформировал коллег о желании уйти. 45-летний серб намерен активировать опцию выкупа своего контракта ради перехода на соответствующий пост в греческий АЕКе. Отмечается, что условием Николича для продолжения работы в ЦСКА было увольнение генерального директора армейцев по спортивным вопросам Евгения Шевелева.

После победы в Кубке России-2025 Николич сообщил журналистам, что в следующем сезоне хочет побороться с ЦСКА за золотые медали в чемпионате России.

1 мая Личка был уволен из «Динамо».Чешский специалист не доработал свой второй сезон в составе бело-голубых. В дебютный год в команде, в сезоне-2023/2024, «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство в РПЛ, однако не смогло обыграть «Краснодар» в последнем туре и упустило главный национальный титул.