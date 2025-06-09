Черчесов: Дзюба — зависимый игрок

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов предположил, может ли 36-летний нападающий Артём Дзюба провести следующий сезон в «Акроне» на таком же уровне, как и минувший.

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«Это такой нападающий, что любое его касание мяча, передача, приём — всё принимало смысл. Он нападающий, зависимый игрок. Тем более уже не самый работоспособный. Поэтому он не может сам себе доставлять мяч. Многое зависит от командной игры — смогут ли эти игроки показать этот же уровень. Может, будут какие‑то перемены. Статистика показывает, что второй сезон для клуба, который выходит в РПЛ, всегда сложнее. Я сейчас не только про Дзюбу говорю», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.