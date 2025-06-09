Романцев рассказал, что дает ему стимул жить дальше

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев рассказал «Матч ТВ», что регулярно встречается с бывшими футболистами и партнерами по команде, что дает ему стимул жить дальше.

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В воскресенье легенды «Спартака» под руководством Романцева победили ветеранов сборной Молдавии (5:3) в матче, посвященном 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Для меня такие мероприятия очень важны, всегда соглашаюсь приехать. Этот матч был посвящен нашей Победе, нашим героям, для меня было за честь приехать на игру. На поле в составе «Спартака» вышли ребята, с которыми я играл и которых тренировал, только несколько человек не пересекались со мной.

— Встречи со своими воспитанниками что вам дают?

— Это дает мне стимул жить дальше, с ними нескучно. С кем‑то из ребят встречаюсь минимум раз в неделю, они молодцы, пропагандируют наш футбол, наш «Спартак», — сказал Романцев «Матч ТВ».

Романцев в качестве футболиста становился со «Спартаком» чемпионом СССР, в роли главного тренера выиграл чемпионат СССР и восемь раз — чемпионат России. Также одну победу в чемпионате России «Спартак» добыл, когда Романцев был президентом клуба.